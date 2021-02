Kdy: středa 3. února od 21.05 hodin

Kde: TV stanice Prima Cool

„Vyjeli jsme na sto dní jen já a dvě holky ve věku tří a sedmi let. Naším plánem bylo nemít plán, protože každý plán vás omezuje. Rozhodovali jsme se v podstatě ze dne na den. S jedním autem jsme nakonec projeli Polsko, Ukrajinu, trajektem přes Černé moře do Gruzie, pak do Ázerbájdžánu, pak přes Kaspické moře trajektem do Kazachstánu, odtud do Uzbekistánu, pak do Kyrgyzstánu a končili jsme v Kazachstánu. Odtud jsme letěli domů a auto jelo kamionem přes Rusko do ČR,“ vysvětluje fotr na tripu Josef Vrtal a doplňuje: „Nejel s námi žádný štáb ani doprovodné vozidlo. Byli jsme odkázáni jen sami na sebe. Naší ložnicí byl střešní stan.“

A jak na natáčení „expert Pepa“ vzpomíná? „Byla to pro nás velká zkušenost, neměli jsme žádné zázemí. Navíc země, do kterých jsme mířili, nebyly úplně bezpečné. V Kyrgyzstánu byly nepokoje, Gruzie má problém s Ruskem. Díky tomu, že jsme jeli s malými dětmi, tak jsme dávali najevo, že tamním lidem věříme, a oni byli na oplátku velmi přátelští. K žádné nebezpečné situaci nedošlo. Samozřejmě, někdy máte hlad, jindy je vám zima, ale to k dobrodružnému cestování patří,“ vzpomíná na natáčení Josef Vrtal, který byl překvapený, kolik Čechů na cestě potkal. „V Gruzii jsem to čekal, ale že potkáme Čechy i hluboko v horách v Kyrgyzstánu, to mě mile překvapilo. Patříme mezi dobrodružné národy.“ To vše uvidíte v novém pořadu Prima Cool Fotr na tripu z míst, kam se bojí i otrlí cestovatelé!