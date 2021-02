Kdo: Malcolm Gladwell

Kde: vydavatelství Dokořán, 2020

Pracoval téměř 10 let jako reportér Washington Post psal o obchodě, sociologií i psychologií, od roku 1996 byl kmenový autem časopisu The New Yorker. V roce 1999 byl zařazen do seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa, který co rok zveřejňuje časopis Time. Ve své v nejnovější knize Proč si nerozumíme. co příklad básnického génia odsouzeného k záhubě uvádí Sylvii Plathovou (1932 - 1963, USA). Analyzuje její sebevraždu, jak to bylo se sebevraždami svítiplynem. Na dalších příkladech píše, že se mnozí našim měřítkům vymykají. Nepochopením jim i sobě můžeme přivodit bezpráví. A radí, jak tomu předejít.

V knize „Proč si nerozumíme. Co bychom měli vědět o lidech, které neznáme,“ se autor ptá: Jak vnímat ostrý přístup americké policie, často vedoucí k masovým protestům? Jak dokázal Hitler obalamutit tolik cizích státníků? Proč se na největší investuční podvod v dějinách Spojených států přišlo až v době, kdy škoda dosáhla desítek miliard dolarů? Proč si italští vyšetřovatelé mysleli, že má Amanda Knoxová něco společného s vraždou své spolubydlící, ač důkazy říkaly něco jiného? A co mají tyto zdánlivě nesouvisející příběhy společné? Jde o to, že si často myslíme, že porozumět cizím lidem je snadné, a tím se denně bez hlubšího zamýšlení řídíme. Náš úsudek je však často chybný, důsledky mohou být tragické pro nás i naše okolí. Gladwellovy pečlivě vyargumentované názory asi čtenáři nebudou vždy příjemné, ale o to hlouběji k němu proniknou a jistě způsobí, že se po přečtení knihy bude na svět dívat jinak než dosud. Kniha je u Vydavatelství Dokořán www.dokoran.cz za 399 korun. Od Malcolma Gladwella česky vyšly jeho knihy Bod zlomu (2006), Mžik (2007), Mimo řadu (2009), David a Goliáš (2014) a Co viděl pes a jiná dobrodružství (2014).