Kdy: pondělí 3. února – neděle 8. února

Kde: krytý plavecký bazén v Litvínově



V pondělí a v úterý, tedy 3. a 4. února, je z technických důvodů zavřeno. Ve středu, ve čtvrtek a v pátek, tedy 5. – 7. Února je otevřeno od 10 do 20 hodin. V sobotu 8. února si mohou zájemci přijít zaplavat od 12 do 20 hodin, v neděli 9. února pak od 10 do 20 hodin. Ranní plavání a kurzy jsou v tomto týdnu zrušeny

Jana Benešová