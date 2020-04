Rozhledna Rubín se nachází zhruba 5 kilometrů severovýchodně od Podbořan na stejnojmenném vrchu (352 m n. m.), který se vypíná nad pravým břehem Doláneckého potoka. Okolí převyšuje o zhruba 80 metrů - od severu a západu je výraznou dominantou. Poměrně plochý vrchol o rozměrech zhruba 110 × 60 m byl osídlen již v době pravěku a raného středověku. Zde vybudovaná rozhledna je připomínkou dávno minulé doby, připomíná strážní věž staroslovanského opevnění. Nižší dřevěná vyhlídková věž je postavena z dubových klád. Je vysoká 7,3 m. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 2,8 m vede 14 schodů. Je z ní výhled na Krušné hory, Doupovské hory, Pětipeskou pánev, České středohoří a jihozápadní část Ústeckého kraje. Zajímavý je pohled jižním směrem na původní náves obce Dolánky, kde je empírová kaple z poč. 19. století a brána z 18. století, přes kterou se vjíždělo do jedné původní usedlosti. Tato obec po r. 1945 téměř zanikla, v 70. letech 20. století byla její většina zbořena. Zůstaly pouze budovy na pravém břehu potoka, které byly později přestavěny.

Na kopci není žádná možnost občerstvení. Nedaleko je zastřešené odpočívadlo, kde se můžete najíst z vlastních zásob.

K rozhledně zatím značená cesta nevede. Pokud se jede z obce Pšov do Dolánek, tak zhruba za víc jak polovinou této vzdálenosti odbočuje před lesem vlevo do mírného kopce cesta, která asi po 300 metrech odbočuje vpravo do lesa a vede přímo až na plošinu s odpočívadlem a rozhlednou. Ze silnice k rozhledně je to asi 800 metrů.