Kdy: sobota 21. a neděle 22. prosince od 17 hodin

Kde: ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě

Taneční skupina The F.A.C.T. působí v Mostě již 11 rokem. Věnuje se tanečnímu stylu Street Dance a v současné době má mezi sebou více jak 120 tanečníků ve věku od 4 do 50 let. Skupina se účastní každoročně několika prestižních soutěží, kde sklízí úspěchy. Od roku 2009 je pravidelnými účastníky celorepublikových soutěží mezi ty největší patří Taneční skupina roku – Best Dance Group, Czech Dance Tour, Czech Dance Masters či Beat street Czech Dance Masters. Poslední tři roky také Mistrovství Evropy Taneční skupiny roku.

V letošním roce se pustila do tanečního projektu ve zcela jiném světle. Jako svůj cíl si předsevzala zpracovat divadelní projekt pod názvem „Světy“. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, který se v Ústeckém kraji ještě neuskutečnil.

Hlavní myšlenkou projektu je oslovení široké veřejnosti, rozvoj všeobecného podvědomí o tanečních stylech, které vznikají a rozvíjí se mimo oficiální instituce. Vtáhnout diváky alespoň na pár chvil do jiných světů a dimenzí a odnést si tak originální kulturní zážitek. V nemalé řadě jde také o spojení tanečního umu dětí a mladých umělců taneční skupiny The F.A.C.T. a jejich tanečních hostů, kteří patří ke špičce uznávaných tanečníků v ČR.

Divadelně taneční projekt „Světy“ je setkáním tanečníků a propojení jednotlivých stylů – hiphop, popping, house dance, moderna a další. Tyto lidi spojuje láska k tanci, nadšení, originalita, chuť změnit a posunout tanec někam dál a tím získávat i nové zkušenosti. Téma celého představení spojuje motiv – život na jiných planetách, v jiných dimenzích a spojení člověka s vesmírem v jeden celek.

Z celého příběhu plyne poučení, že v každém z nás se skrývá vnitřní síla, která nám dává v ten správný okamžik inspiraci. My sami jsme nevyčerpatelným zdroje inspirace.

Autorem projektu, scénaristou, režisérem a choreografem v jedné osobě je slečna Alena Karlovská.