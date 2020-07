Obora Fláje se opět otevírá veřejnosti

Od pátku je opět otevřena Obora Fláje pro veřejnost, a to na celých pět dní. Tedy od pátku 3. až do úterý 7. července. Každý den od 10 do 15 hodin.

Obora Fláje se opět otevírá turistům i cyklistům. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš