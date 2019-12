Offroad safari nabízí turistiku pro líné, jako dárek pod stromeček.

Foto: Jarka Zárubová

Ponožky, nebo bačkory? Fronty u pokladen, mačkanice mezi regály? Zoufalý nákup na poslední chvíli na benzinové pumpě? Obálka s penězi? Co takhle dát do ní něco jiného, bez stresů a ještě být originální? Turistika pro líné to jistí.