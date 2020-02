Kdy: pondělí, středa a pátek od 15.30 hodin

Kde: hřiště vedle SSZŠ Litvínov

Příští rok bude holek v týmu málo, odchází ve 12 do starších a potřebujeme posily. Máš-li doma dítko (čti slečnu) v tomto věku, zkus to. Trénuje se dvakrát v týdnu, jezdí se na turnaje a soustředění. Stojí to za to… Neváhej a volej jedno z přiložených čísel nebo napiš – tel. 603 233 695 (trenér Karel Dlouhý) a 723 905 150 (vedoucí družstva Lucie Volmuthová). Tréninky jsou v pondělí, ve středu a v pátek od 15.30 do 17.30 hodin na hřišti vedle SSZŠ Litvínov.



Jana Benešová