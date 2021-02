Kdy: od 27. ledna do 25. února

Kde: doma

Děti si mohou přijít do recepce SVČ Most vyzvednout balíček s keramickou hlínou a návodem na tvoření dekorací. Vytvořte podle návodu nebo vlastní fantazie výrobek, který nám přinesete zpátky do SVČ a my vám ho vypálíme v peci. Po vypálení si jej zase odnesete domů. Jeden balíček hmoty vyjde na 30 korun.