KDY: každý den od 9.00 do 19.00 hodin

KDE: Velebudická 1247, Most

ZA KOLIK: od 120 korun

Jump Family Most nabízí vyžití o prázninách denně od 9.00 do 19.00 hodin. Rezervace na webu www.jumpfamily.cz/most/rezervace.html. Info pro děti: Nezapomínej o prázdninách s tebou skáčou rodiče zdarma! I v létě tu pro vás máme Happy Hours. Ranní ptáče si u nás zaskáče od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 11.00 hodin jen za 120 Kč/hod.