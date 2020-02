Kdy: v pátek 14. února od 14 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Za kolik: 30 Kč

Zámek Valdštejnů v Litvínově bude opět hostit Den sv. Valentýna, a to v pátek 14. února od 14 do 19 hodin. Expozice, velký sál i kuchyň budou nejen pro zamilované. Vstupné bude 30 korun. Od 14 do 18.30 hodin, vždy po 30 minutách budou probíhat Amorovy komnaty, živé prohlídky zámku, plné kostýmů a legrace. Účinkují: Petr Stolař a Divadlo V Pytli. Další akcí budou od 14 do 19 hodin srdeční dílničky pro děti i dospělé. Vyrábět se budou záložky do knih, vějíře, Valentýnky a další… Chybět nebude jarmáreček, Patchwork klub Litvínov, sladké pečení, fotokoutek, malování na obličej nebo jízda kočárem po zámeckém parku a večerní vyzdobené nádvoří s kávičkou a horkou čokoládou.