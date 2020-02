Kdy: středa 11. března od 8 do 16 hodin

Kde: ZŠ a MŠ Louka u Litvínova

Jedním z důvodů je podle vedení obce fakt, že se v současné době šíří informace, že by se měla základní škola v Louce zavřít. „Tato fáma se nezakládá na pravdě! Jako obec oznamujeme, že škola byla, je a bude! O uzavření školy ani neuvažujeme,“ říká vedení obce. Přijďte se sami podívat od 8 do 16 hodin jak pedagogové s dětmi pracují, co škola nabízí a jaké má přednosti.