Kdy: úterý 18. Února od 8 do 17 hodin

Kde: Soukromá sportovní základní škola (SSŽŠ) Litvínov

Ten se uskuteční v úterý 18. února. Připraven je dopolední i odpolední program. Dopoledne bude možné nahlédnout do vyučování. Bude zde možnost zhlédnutí, jak se žáci aktivně zapojují do výuky nebo jak využívají interkativní techniku. Odpoledne potom bude připravena prohlídka školní budovy, jednotlivých učeben, bude představení moderního vybavení. Návštěvníci budou moci nakouknout i do jídelny, družiny, školního klubu nebo do tělocvičen.