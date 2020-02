Kdy: 12. února od 19 hodin

Kde: Citadela Litvínov

V litvínovské Citadele se chystá beseda s cestovatelem Ladislavem Ziburou pod názvem 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Poslechnout si je přijít zájemci ve středu 12. února od 19 hodin. Zibura v létě 2014 sbalil svůj život do 12 kilogramů. Hodil batoh na záda a vypravil se z Turecka pěšky do Jeruzaléma. Ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou, aby stanul pod Zdí nářků a prožil to největší dobrodružství.

Jana Benešová