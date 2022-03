Kvůli vykolejenému vlaku je uzavřena trať 130 mezi Kadaní-Prunéřovem a hlavním nádražím v Děčíně, konkrétně v úseku mezi Mostem a Bílinou.

Nevyjedou vlaky R 607 v úseku Most - Teplice v Čechách a R 616 v úseku Teplice v Čechách - Most. Vlak R 609 pojede v úseku Most - Teplice v Čechách odklonem mimo stanici Bílina, stejně jako spoj R 614 v opačném směru.

V úseku Most - Bílina je podle přepravce zajištěna kyvadlová náhradní autobusová doprava.

Mňam! Čokoláda kouzlila úsměvy, její nejrůznější variace hladily chuť

"Osobní vlaky Os 6809, Os 6811, Os 6808, Os 6810 nepojedou v úseku Most - Oldřichov u Duchcova a zpět ve své trase, pojedou po odklonové trase přes Louku u Litvínova. Vlak Os 6813 pojede v úseku Kadaň Prunéřov - Most v náhradním řazení, motorovým vozem 814+914, v úseku Most - Bílina bude nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Náhradní dopravu se podařilo zajistit pouze v omezené formě, bude jezdit kyvadlově v úseku Most - Bílina a zpět," uvedly České dráhy.