Dopravní nehoda omezila v úterý 10. ledna odpoledne dopravu na silnici 27 u obce Havraň na Mostecku. Krátce po jedné hodině odpolední se tu srazila dvě osobní auta.

Nehoda u Havraně na Mostecku. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Na místo vyrazila policie, záchranáři a také hasičské jednotky ze stanic Most a Bitozeves. "Při nehodě byl jeden člověk zraněn. Vzala jej do péče Zdravotnická záchranná služba. Hasiči do příjezdu policistů řídili dopravu, zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a uklízeli místo nehody," uvedli zástupci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.