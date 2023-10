Řidič na Mostecku poškodil svodidla. Auto odstranil, jako by se nic nestalo

Policie v Mostě pátrá po řidiči i svědcích nehody, která se stala na výpadovce z Mostu na Teplice. V lokalitě Obrnic narazil řidič do svodidel. Pak ale zmizel, jako by se vůbec nic nestalo. Pokud to někdo viděl, případně má v autě kameru, která mohla tuto nehodu a následnou situaci zachytit, může se ozvat na dopravní inspektorát v Mostě.

Svodidla a dopravní značení, ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku