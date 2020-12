„Na nehodovosti se zřejmě podílelo velkou měrou počasí, které přineslo sníh na silnicích a na některých místech byla i ledovka,“ shrnula situaci mluvčí policie Ludmila Světláková. I když jde o vysoký počet nehod, zranění utrpěla podle policistů jen jedna osoba.

Ve většině případů šlo o střety mezi dvěma vozidly. Například v Havrani havaroval linkový autobus, ve kterém bylo pět cestujících. Vůz vyprošťovali hasiči.

V příkopu skončilo několik aut, jedno vozidlo bylo ve stráni. Jeden řidič narazil na Mostecku do budovy hasičů, v Mostě pak jízdu nárazem do lampy ukončil řidič osobního auta a další motorista narazil na sídlišti v Mostě do dopravní značky. „Našli se i tací, kteří poté, co nabourali jiné auto, z místa nehody ujeli,“ dodala mluvčí.