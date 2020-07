Těsně před šestnáctou hodinou v úterý 7. července došlo k tragické nehodě na silnici I/15 vedoucí z Mostu do Sedlece. Střetlo se zde osobní auto s nákladním. Na místě zemřeli dva lidé.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pech Karel

Mosteckému deníku to potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. „Dvě osoby na místě zahynuly. Jednoho člověka transportoval vrtulník záchranné služby s velmi těžkým zraněním do traumacentra v ústecké Masarykově nemocnici,“ řekl Voleník s tím, že další osobu převezla sanitka záchranářů do mostecké nemocnice s lehkým zraněním.