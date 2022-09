K nehodě došlo na severním okraji Letiště Most při seznamovacím letu během příměstského tábora pro budoucí mladé piloty. Podle závěrečné zprávy, kterou ústav zveřejnil na svém webu, letoun po strmém stoupání začal padat po křídle do vývrtky a pod plochým úhlem narazil do betonové vozovky účelové komunikace.