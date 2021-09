Například na silnici II/246 mezi Roudnicí nad Labem a Mělníkem u Kostomlat pod Řípem havarovalo dopoledne osobní auto. Převrátilo se na střechu, na místě zasahovaly složky záchranného integrovaného systému. „Zranili se dva lidé, se středně vážnými zraněními je sanitky převezly do nemocnic v Roudnici nad Labem a v Litoměřicích,“ sdělil mluvčí ZZS Ústeckého kraje Prokop Voleník.

K další vážné nehodě došlo u Vroutku na Podbořansku, kde řidič narazil s osobním autem do stromu. I jeho převezla sanitka se středně vážným zraněním do nemocnice, konkrétně do té žatecké.

Záchranáři zasahovali také u střetu dvou aut u přehrady Přísečnice v Krušných horách, bez zranění se naopak obešly nehody dvou aut v Chomutově v ulici Vítězslava Nezvala nebo v Děčíně nedaleko mostu přes Labe.