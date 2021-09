"Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, aby se přihlásili na telefonní linku 974 438 251, 974 438 265 nebo na linku 158. Přínosem pro řádné vyšetření nehody by byly záznamy z palubních kamer zachycující jízdu zúčastněných vozidel a chování jejich řidičů před dopravní nehodou," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská s žádostí o pomoc veřejnosti.

Srážku tří automobilů u mosteckého obchodního domu Central prověřuje policie. Hledá svědky, kteří by mohli objasnit, jak ke kolizi došlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.