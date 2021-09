Podle informací z místa komplikuje provoz porouchané auto, kterému zahořela pneumatika. Jak informovala policie, bude odklízení následků trvat přibližně do čtyř hodin odpoledne. Průjezdný je pouze jeden jízdní pruh a doprava je řízena kyvadlově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.