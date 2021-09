"Žádáme svědky, kteří by měli bližší informace k uvedenému vozidlu, jeho řidiči nebo majiteli, aby kontaktovali policii na lince 158 nebo na telefonních číslech 974 438 251 či 974 438 252. Poznatky mohou sdělit také osobně přímo na Dopravním inspektorátu v Mostě," dodala mluvčí Glogovská.

K nehodě došlo v sobotu 4. září v 17.45 hodin na křižovatce ulic Tř. Budovatelů, Jaroslava Seiferta a U Stadionu. "Dosud nezjištěný řidič s blíže neurčeným vozidlem červené či vínové barvy při odbočování vlevo do ulice U Stadionu zřejmě nedal přednost v jízdě mladistvému motocyklistovi. Ten aby předešel střetu s tímto vozidlem, spadl s motocyklem na zem," popsala události policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Nepříjemný zážitek má za sebou mladý motocyklista, který havaroval v centru Mostu. Do cesty mu zřejmě vjelo osobní auto, po kterém nyní pátrá policie.

