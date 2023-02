Smutnější průběh měla nehoda v mostecké části Čepirohy, kde srazil řidič na silnici dvě divoká prasata. Ani jedno se po nárazu už bohužel nevzpamatovalo. "Nehoda se obešla bez zranění osob," dodal policejní mluvčí Václav Krieger. Druhé avízo o nehodě přijalo operační středisko mostecké policie z lokality Brandova. "Jednalo se o střet osobního automobilu se srnami, na silnici přibližně 5 km za obcí. Zde to bylo bez zranění. Srny utekly," poznamenal mluvčí.

Za rok se na silnicích Ústeckého kraje odehraje téměř dva tisíce střetů aut se zvěří. Opatření váznou. Elektronické plašiče nenechavci kradou, méně se instaluje také pachových ohradníků.

„Je to ale velká škoda, že opatření mizí. Víme. že jsou opravdu účinná. V místech, kde byla instalována, se totiž nehodovost snížila třeba až na desetinu,“ míní dopravní expert Jan Pechout.

Nejrizikovější místa v kraji

Mezi Teplicemi a Ústím u Přestanova, na Chomutovsku na silnici I/13 u Málkova a Blahuňova, u Jílového, cesta mezi Rumburkem a Šluknovem, I/15 ze Skršína do Třebenic, úsek z Litoměřic do Žitenic, mezi Drahomyšlí a Lipencem, silnice z Mostu k Jirkovu, nebo úsek mezi Chbany a Libočany při jízdě mezi Žatcem a Kadaní. To jsou nejrizikovější místa na silnicích v Ústeckém kraji, kde hrozí střet se zvěří.

Nejrizikovějšími měsíci jsou březen, duben a květen, a pak říjen. „S příchodem jara a oteplením začíná zvěř více migrovat. Hlavně za potravou. V zimě se snaží někde zahřát, přečkat ji, tolik nehledá potravu, proto je přes zimu sražené zvěře o mnoho nejméně,“ vysvětlil Martin Gutzer z buškovického mysliveckého sdružení.