Silnice byla ráno v místě propadu v obou směrech uzavřena. Autobusy MHD na linkách 30, 12, 20, 22, a 17 začaly po havárii jezdit do odvolání po objízdné trase třída Budovatelů, J. Seiferta a ČSA. Zastávky autobusů na Skupovce se ocitly mimo provoz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.