Veřejnost oslabují i fámy a udavačství. Těmto lidským slabostem se nevyhnul ani Litvínov, kde se s prvním případem onemocnění začaly šířit drby, různá obvinění a katastrofické předpovědi o celoměstské karanténě. Dokonce zaznívá, že je nutné zveřejňovat jména lidí, kteří se nakazí. To už pak můžeme rovnou nosit oblečení s cejchem jako Židé, povzdechl si jeden z obyvatel čekajících na výsledek testu.

Myšlenka zřídit volně dostupný registr nemocných je nesmysl. Byl by návratem do středověku, kdy se při morové epidemii v domech zaživa zazdívali nemocní i zdraví. Kdo by dnes seznam pacientů plnil? Místní drbny, nebo úřady? Co když se spletou? Zveřejňovaly by i jména dětí? Co by tomu řekli rodiče? Identitu nemocného ve 21. století naštěstí chrání zákony i mezinárodní úmluvy. Stát navzdory pandemii nemůže ochranu osobnosti ani lékařské tajemství porušit a předhodit davu jména. Virovou infekcí HIV/AIDS jsou celosvětově nakaženy desítky milionů lidí. Každý rok jich zemře milion. Ale jejich jmenný seznam na internetu nenajdete. Boj s vážnými nemocemi je totiž velké utrpení, nejtěžší životní úděl. Je to boj pacienta, lékaře a solidárního zdravotnického systému. Nelze do něj pustit vyplašené sousedy z paneláku a labilní jedince, kteří by mohli pacienty lynčovat.

Přesto se nelze vysmát těm, co jména nakažených žádají. Obávají se o sebe i své blízké, což je lidské. Tvrdí, že když zjistí jména nemocných, bude to ve veřejném zájmu - předejde se fámám a omezí se šíření viru, protože informovaní lidé z okolí pacientů si dají větší pozor nebo se nechají otestovat. Jenže takovou prevenci dokáže dnešní systém dělat i bez registru. Zdravotníci mapují, s kým se nemocný scházel, vyhledávají je a izolují. Pomáhají moderní technologie.

I nemocné je třeba chránit. Nemůžeme je ze společnosti vylučovat a připichovat jejich jména na celostátní nástěnku pro uklidnění hysterie v jedné ulici. Ti, co seznamy žádají, by se na něm přece také mohli ocitnout. Komu by to bylo příjemné? Ano, když se lidé k nemoci sami přiznají a dokonce zveřejní její průběh, může to být užitečné, pokud ostatní pravdivě poučí. A ten, kdo poruší nařízenou karanténu, nechť je dle zákona potrestán.