Rozmohl se nám v Mostě takový nešvar. Během víkendů se v centru a na dalších místech válejí na chodnících a v trávě obaly od nápojů a jídel z rychlých občerstvení. Odpadkové koše poblíž provozoven přetékají kelímky od kávy, krabicemi od hamburgerů a sáčky od baget. S uvolňováním protiepidemických opatření a s oteplováním se dá očekávat, že smetí z občerstvení bude venku přibývat. Jak z toho ven?

Hned je třeba říct, že chyba je v lidech, ne v technických službách. Druhý den jsou koše opět vysypané a okolí uklizené. Jenže pak přijde sobota a neděle a svinčík je na ulicích zas. Když se odpadky válejí i u 1. náměstí, není to pěkný pohled pro našince. A co tomu řeknou turisté, až se přijedou podívat na jezero Most?

Košů je dost a řada z nich je o víkendech poloprázdná. Kdo si koupí hranolky v pytlíku, nemusí ho házet na zem nebo rvát do přeplněné sběrné nádoby. Problém je, že do košů lidé dávají velké věci, třeba krabice od bot nebo nesešlápnuté pet lahve, takže nádoby jsou v mžiku plné a další odpad nepoberou. Kvůli tomu nemůžeme fast foody zakázat. Možná pomůže častější svoz smetí a přesun dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ z lesů a parků do ulic. Heslo nechť zní: Pomoz svému popeláři.