Tradiční průmyslová zóna nemusí být v Komořanech věčně. Ekologicky šetrné podnikání a zvelebování industriální pustiny mohou vytvořit podmínky pro bydlení. Na obyvatele už nebude padat popílek jako před rokem 1989. Rušený blízký důl ČSA se stane jezerem, což změní pohled na krajinu. Poptávka po bytech poroste. Nový územní plán Mostu nevylučuje v Komořanech stavby pro bydlení majitelů areálů, správců a části zaměstnanců při dodržení hygienických předpisů. To je velká výzva, možná začátek rozsáhlejšího osidlování.

Při zářijové reportáži Deníku v Komořanech si pamětníci postěžovali, že hezká obec zanikla zbytečně. U teplárny ukázali nevyužité pláně, kde stály domy, obchody, hospody a kino. Pár původních budov ještě stojí, ale jsou opuštěné, nebo slouží pro sklady a výrobu. Zda byl zánik celé obce nutný, lze těžko posoudit. Bez likvidace návsi by nevznikla silnice I/13.

Komořany jsou ze všech místních částí Mostu nejméně přívětivou lokalitou. Domy nahradil v éře socialismu průmysl. Řadu lidí to mrzí, ale v budoucnu by se obytná zóna mohla obnovit.

