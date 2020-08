Hrabák zůstává nejméně navštěvovaným parkem v Mostě. Někteří lidé si stěžují, že je moc zarostlý, strašidelný a nic v něm není. Někomu ale přírodní divočina na procházky vyhovuje. Hrabák je původně lesopark a slušelo by mu alternativní využití.

Foto: Deník

Hrabák je dvakrát větší než centrum města a právě velikost je pro pravidelnou údržbu nevýhodou. Peněz na rozsáhlé zahradničení není dost. Pro město je teď navíc prioritou zvelebování parků Střed a Šibeník. To je v pořádku, protože oba parky potřebují mimořádnou péči. Leží mezi sídlišti a právě tam by veřejné investice měly směřovat. Hrabák je zvláštní případ, a proto si žádá jiný přístup i víc času na řešení. Kdyby byl podobný zanedbaný areál v centru, byla by to ostuda, ale džungle na odlehlejším místě je spíše výzvou pro testování nových nápadů. Případný neúspěch nebude vidět, ale úspěch prospěje všem.