Jsme svědky největší taškařice od dob Kacafírka, Enšpígla, bratra Palečka a Nasredina, ale nikdo se nesměje.

Covidová nákaza sílí. Vánoční trhovci přišli ve městech o prodejní místa, aby se u nich neshlukovaly davy. Vláda se nechová jako Herodes. Nevraždí kojence, ale chrání nemocnice před kolapsem. Dobře to myslí i Most, který hájí právo veřejnosti na vánoční atmosféru. Jenže nahradit ji farmářským kultem je znesvěcením tajemství Vánoc. Ty už jsou sice dávno lidovým svátkem, který snese všechno, ale v jádru zůstávají duchovní záležitostí. A s tou nelze manipulovat.

Trhovkyně je šťastná, že může prodávat vánoční zboží na farmářském trhu v Mostě

Lidé chválí odvahu Mostu postavit se vládě a ostatní města mají za slabošská. To je omyl. Most přijal úlohu kašpárka, který kouzelnickými kousky pomáhá uvolňovat napětí ve společnosti, ale zároveň ji ještě víc rozděluje. Radnice si nesmí dovolit být rebelující hospodou a hlásat, že vládní nařízení jsou hloupá a nepřijatelná. Radnice je instituce, pilíř veřejné správy, která čelí chaosu díky dodržování řádu.

Proto třeba úřad města nařizuje lidem nosit ve své budově respirátory. Na pseudovánočním trhu však excentrická samospráva zbytečně zaměstnává kontrolami hygieniky a policisty a mate děti segregovaných neočkovaných rodičů, které při zahájení adventu odděloval od betléma a stánků na zaplněném náměstí plot.

Co by udělal Ježíš? Nejspíš by farmářské orgie zrušil a nebohé trhovce tučně odškodnil. Dětem by pak vysvětlil, že když jako mimino leží v betlémě na slámě, neznamená to, že je farmář.