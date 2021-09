Martin Vokurka | Foto: Deník

Po letech velkého sváru to teď vypadá, že vztahy mezi některými ekologickými aktivisty a zaměstnanci v uhelném průmyslu se začínají zlepšovat. Může za to smiřování s koncem doby uhelné, snaha o lepší komunikaci a takzvaná spravedlivá transformace. V té jde o to, aby se nové miliardy od Evropské unie smysluplně využily na proměnu zbylých důlních oblastí ve zdravější a bohatší Podkrušnohoří.