Není ale pochyb, že seriál odvážně upozornil na choulostivá sociální témata a rozesmál i burany, politiky a intelektuály. Tvůrci této grotesky si kromě lva zaslouží i Cenu města Mostu za oživení zájmu o region a obyvatele z okraje společnosti.

Mostecká radnice svou cenu uděluje každý rok. Obvykle ji dostávají místní sportovci, umělci, lékaři či úspěšné kolektivy. Je to hezký zvyk poděkovat šikovným lidem za jejich práci a dát jim na ceremoniálu v divadle metál. Zastupitelé sice občas tápou, koho z veřejných či stranických nominací vybrat, ale nakonec vždy nějak rozhodnou. Letos si to mohou dost usnadnit. Nikdo loni neproslavil Most víc než seriál.

Statut městské ceny přímo vybízí k pokloně filmařům. Stanovuje, že cena se dává hlavně „za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Most“. Dokument také říká, že laureáti nemusejí být nutně Mostečané. Stačí, když se „výrazným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci města Mostu v České republice a zahraničí“. Seriál sledovalo v průměru přes 1,6 milionu diváků a Češi začali do Mostu víc jezdit. Hláška „Dycky Most!“ vstoupila do dějin. A mnozí Mostečané se díky veselohře natočené „Pražáky“ označili za mostecké patrioty. To už je na cenu.

Spor o ni by byl zbytečný. Ano, kritici tvrdí, že seriál město zesměšňuje, zneužívá jeho stigmata a pomíjí, co je na Mostu dobré. Podle jiných je příběh naopak moc měkký, zatímco skutečnost je drsnější. Vše je ale nedorozumění. Most! není dokument, ale Mostem inspirovaná fikce v žánru komedie. Umělci už v roce 2018 avizovali, že si město a jeho obyvatele oblíbili a že nevyprávějí jejich každodenní realitu. Scénárista Petr Kolečko, který má k Mostu rodinnou vazbu, po převzetí Českého lva nejprve poděkoval Mostečanům. To bylo pěkné gesto.

Měl by ho udělat i Most. Bude škoda, když svou cenu humoristům neudělí. Město by promarnilo vzácnou příležitost zasmát se v divadle samo sobě.