Od 19. století se Mostečan jakž takž naučil používat popelnice, čtvrt století zkouší třídění, takže je čas dát laťku výš a třídit víc. Tváří kampaně je popelář Franta ze seriálu Most!, který hlásá: Já také třídím, a co vy?

Výběr televizního hrdiny je vtipný, ale riskantní krok. Když paparazzi načape herce Zdeňka Godlu, jak netřídí, kampaň se změní v komedii. Propagace třídění nesmí stát na celebritě. Je třeba vysvětlit, proč je třídění samozřejmostí jako mytí rukou, proč se vyplatí a co se s odpadem po vhození do popelnice děje. Most to má těžší než jiná města, protože svoz odpadu za lidi platí. Když má netřídič jistotu, že svoz bude pořád „zdarma“, nemá důvod třídit.

Kromě diskuze o zpoplatnění je vhodné reagovat na kritiku typu „stejně to popeláři všechno smíchaj dohromady a vysypou na skládku“. Pomohly by letáky a videa, jak moderní kukavozy fungují, jak a kde se vyprazdňují a co se děje pak. Až pomine covid, hodil by se den otevřených dveří na skládce, třídicí lince a v technických službách. Třídění pomůžou i kompostéry, komunitní zahrady a příjemná stanoviště s kontejnery.

Když vše selže, zaměstnejme potulné sběrače. Místo hrabání v popelnicích je budou vysypávat na chodníky a odpad na místě třídit. Dáme jim mzdu a montérky s nápisem Dycky Most, dycky třídí a všem bude hej.