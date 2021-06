První kontejnerový dům v Chanově se letos stavět nebude. Město Most zakázku zrušilo. Důvodem je vysoká cena nabídnutá firmami. Radnice nechce dát za osmnáct bytů přes čtyřicet milionů korun. Je to správné rozhodnutí.

Co by se stalo, kdyby radní výstavbu schválili? Veřejnost by to pobouřilo. Někdo by politiky žaloval. Dům by zůstal poloprázdný, protože bydlet v kontejneru je cejch. Kritizovaný objekt by začali ničit vandalové. Vidíte, my jsme vám to říkali, shodli by se kritici sociálně vyloučené lokality.

Nový a navíc atypický dům se plánoval tři roky. Teď se ukázalo, že tudy cesta nevede. Chanov nepotřebuje plechové byty, drahé ani levné. Chanov má stále status panelákového sídliště se základní školou a kulturním domem, není to uprchlický tábor pro dočasné ubytování. Výstavba kontejnerů by přinesla víc problémů než užitku. Už dávno na to upozorňovala část opozice, proti byli i nezávislí architekti a sociální pracovníci, místní obyvatelé i ombudsmanka. Radní jim vzdorovali a kontejnery tvrdohlavě prosazovali jako řešení pro Chanov. Dávali najevo, že mu chtějí vládnout pevnou rukou. Nakonec narazili – rozhodly peníze. Teď se řeší, co dál.

Zajímavý je nápad opozice zřídit v Chanově osadní výbor. Místní starousedlíci by mohli městu předkládat návrhy a informovat obyvatele, co se chystá. Pro radnici je lepší budovat si síť partnerů než přenechat prostor rebelům.