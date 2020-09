Architekti představili vítězný návrh na obnovu parku Střed u sportovní haly v Mostě. Rekonstrukce zanedbaného odpočinkového areálu s pomocí Nadace Proměny má začít v příštím roce. Je tedy stále čas určit pravidla pro návštěvníky. Sportování parku pomůže.

Foto: Deník

Na architektonickém návrhu je zajímá celá řada věcí, například obnovení části vodních prvků, vznik kavárny, pódia či květnatých luk. To Mostečany určitě potěší. Důležité je, že tvůrci projektu pracují s blízkostí deprivované zóny Stovka. Řada lidí se totiž obává, že problémy sídliště se přesunou do parku. Oplotit velký průchozí park u centra města je nesmysl. Zdi patří na soukromé pozemky, ne do volného veřejného prostoru u tramvajové trati. Negativním jevům má zabránit stálý správce parku, kamerový systém a dozor městské policie.