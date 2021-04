Mostečané vyplňují do 11. dubna dotazník, v němž hodnotí sídliště Pod Lajsníkem. Součástí průzkumu názorů je i pocitová mapa a plánované veřejné projednání návrhů, které pomohou architektům vytvořit pro sídliště urbanistickou studiu na zlepšení parkování, zeleně, hřišť a okolí paneláků. A co Lajsník?

Skupinka maminek minulý týden správně upozornila, že zpustlý kopec, podle kterého je sídliště pojmenované, se neřeší, což je škoda. To by se mělo změnit, protože zalesněný Lajsník je jednou z dominant sídliště. Kdysi si rodiny s dětmi chodily na kopec hrát. Jenže během desítek let hora až moc zarostla a zpustla. Houštiny, černé skládky a podivná tábořiště s ohništi odrazují místní obyvatele od procházek, přestože kopec mají před domy. Když je ve městě les, nemá ležet ladem. Má se využívat k odpočinku a pohybu na čerstvém vzduchu, který ulice plná aut nenabízejí. Požadavek, aby se Lajsník vyčistil, prosekal a zpřístupnil, je oprávněný. Vylepšit cesty, udělat lavičky a plácky na hraní, je hezká a reálná představa.