Města a obce na Mostecku podporují uprchlíky z Ukrajiny. Shromažďují materiální pomoc a nabízejí ubytování. Pomáhají neziskovky, veřejnost, firmy i místní ukrajinská menšina. Je to skvělé a správné spojenectví. Kéž by vytrvalo až do konce humanitární krize. Připravme se i na těžší chvíle, kdy sobci začnou spolupráci zpochybňovat kritikou běženců.

Město Most uprchlým rodinám poskytlo zdarma svůj hotel Cascade. Je to chvályhodný obrat v přístupu k cizincům z východních zemí. Radnice se před dvěma lety obávala, že z tehdy soukromého hotelu vznikne riziková ubytovna pro zahraniční dělníky a takzvaně nepřizpůsobivé, a tak město hotel koupilo. Ve válce, kdy sílí tlak civilizovaného světa na rychlou pomoc lidem z Ukrajiny, se radnici hotel najednou hodí pro děti a ženy v nouzi, jejichž manželé by v míru nebyli vítáni. Případ hotelu ukazuje, že Most se stále učí být tolerantní.

Empatie v sociálně nestabilním Mostě či Litvínově bude v příštích měsících a možná i letech klíčová pro soužití národnostně rozmanitější komunity. Starousedlíci začnou jistě bedlivě sledovat, zda se jejich noví sousedé z různých oblastí Ukrajiny chovají slušně a neruší okolí. Evropa to už zažila mnohokrát při velkých migračních vlnách. Nezkušené Mostecko teď mluví o bratrství, ale až nadšení z pomoci opadne vlivem každodenních starostí, pak teprve nastane pravá zkouška tolerance a soucitu.