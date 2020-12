První studie doporučuje, aby třicítka projížděla ulicí Česká. Tím se MHD dostane na velké panelákové sídliště Výsluní (Šestistovky). Proč to některým lidem vadí?

Autobus na Výsluní nikdy nejezdil. Nikdo to nedokázal prosadit. Doplácejí na to lidé bez aut, hlavně senioři. MHD mají daleko, i když žijí v nejhustěji osídlené části města. To je přeci divné – velké sídliště, kterým neprojíždí žádné vozidlo MHD. Přitom autobus patří k panelákům stejně jako všudypřítomná popelnice. Jistě, páteřní ulice Česká je úzká. Mohou za to ale i stojící auta, která ji lemují. Není divu, že místní řidiče děsí obousměrný autobusový provoz. Kde budeme parkovat? ptají se oprávněně. Studie ujišťuje, že ulice se upraví tak, aby řidiči byli spokojeni. Jenže, co ostatní? Chodci, mládež, rodiny s kočárky, invalidé… Těm snad ulice také patří.

Plánované rozšiřování tramvajové trati a přeskupování autobusových linek ovlivní významnou část Mostu. Je správné rozvíjet MHD, ale nesmí rozhodovat jen dopravní a stavební inženýři. Mostečané by měli tlačit na to, aby před rozkopáním omšelých ulic určovali jejich budoucí vzhled i zkušení architekti a urbanisté. Moderní MHD vyžaduje moderně řešené ulice, kde se musejí dobře cítit nejen cestující. Když radnice uchopí miliardový dopravní projekt jako šanci zkulturnit celý prostor podél nových MHD koridorů, veřejnost bude utrácení jistě lépe chápat.