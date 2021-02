Na Mostecku vzniká takzvaná sídelní kaše – obce se živelně rozrůstají do okolní krajiny. Nové rodinné domy z katalogů rostou na zrušených polích či loukách. Dá se tlak na přírodu zmírnit?

Doba uhelná končí, doba vilková pokračuje. Jenže udržitelnou krajinu či obec nedělají vysoké zdi s kamerami, muškáty na dvojgaráži, anglický trávník s trpaslíkem či slepé ulice. Pohádka Hrnečku, vař! hezky popisuje, co se stane, když s jídlem roste chuť. Obytné satelity bez parků, škol, hřišť a krámků se jako kaše přelily do zelených katastrů. Nejsou ani městem, ani vsí. A doprava houstne. Potýká se s tím třeba Vtelno. Stavební boom zažívají i Krušné hory. Úřady chtějí krajinu chránit územními plány a přehodnocují kapacitu bytové zástavby. To je správné. Například v Mostě se nebude stavět na Keřovém vrchu.