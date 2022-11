Zdroj: DeníkNapříklad často zmiňované téma odlivu mozků z Mostu. Zdá se, že odchod mladých lidí nelze nahradit lákáním obyvatel jiných měst, aby se v Mostě usadili. Patrioti vidí potenciál růstu spíše v návratu těch, kteří z Mostu odešli na zkušenou a pak zamíří zpět, třeba kvůli levnějšímu bydlení.

Lidé ale vyhledávají Most i z jiných důvodů. „Jedna paní se sem přestěhovala proto, že jí to řekla kartářka,“ padlo na besedě. Představte si, kdyby všechny věštkyně začaly svým klientům doporučovat Most jako osudové město ideální pro bydlení. Dokázal by Most tolik lidí ubytovat? A má vůbec atraktivní sídliště?

V Mostečanech je velká síla, ukázal výzkum zaměřený na změny zezdola

K největším slabinám patrioti řadí znehodnocené sídliště Stovky stojící mezi centrem a jezerem Most. Podle odborníků patří Stovky k nejlépe projektovaným obytným zónám, ale poškodila ho proměna v sociálně vyloučenou lokalitu.

Není divu, že patriotům to rve srdce. Jejich sen, že kdysi atraktivní Stovku osídlí střední třída či nová tvůrčí generace, se rozplývá jako pára nad hrncem. V takovém případě nebude výrazně přibývat jedinců, kteří pomůžou aktivizovat veřejnost, aby se víc podílela na zlepšování života ve městě.