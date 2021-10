Mostecké zastupitelstvo nesouhlasí s plánovaným kácením jedenácti jasanů v ulici ČSA pod Lunou, kde se má rekonstruovat poruchový vodovod a kanalizace. Stromy rostou nad rourami a brání výměně za nový řad. Podle politiků je třeba dřeviny chránit a zabránit jejich devastaci. Proto jednohlasně schválili usnesení, aby vedení města jednalo s vodohospodáři o navržení jiné potrubní trasy, aby stromy mohly dál růst. Zdá se, že hodní jsou politici a zlý je dodavatel vody, který na kácení trvá. Ale je to opravdu tak?

Bránit stromy je správné a usnesení zní ušlechtile. Jenže důležité je i dodávat lidem vodu, odvádět splašky a prasklé potrubí pod kořeny modernizovat. Proto nad sítěmi nesmí stromy být. Hledání viníka, který v minulém století alej jasanů vysázel, spor nevyřeší. Hledat jinou trasu je rozumný návrh, ale technici ho považují za nereálný. Prý mohou zachránit jen pár stromů. Když úřad kácení ve veřejném zájmu povolí a milovníci přírody budou městu spílat, politici neprohrají. Díky usnesení šířeném na internetu budou říkat, my nejsme strůjcem kácení, my ho nechtěli.

Opravdu jim na stromech záleží? Po schválení usnesení řekli, že by uvítali šetrné prořezání lesa na Hněvíně, aby návštěvy lépe viděly na jezero Most. Padlo i slovo kácení. To je prapodivná hra se zelení. Politici chrání stromy nad prasklými rourami, ale část lesního ekosystému na Hněvíně by zlikvidovali kvůli estetickému požitku.

O ulici ČSA nechť rozhodnou odborníci s dendrology. Pro výhled na jezero nechť slouží hradní věž s rozhlednou, která ohleduplný masakr stromů nepotřebuje.