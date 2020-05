Mostecká radnice chce koupit obchodní dům Prior v centru města. Nabídla 60 milionů korun, neuspěla, ale s vlastníkem dál vyjednává. Zastupitelé o tom vědí. Pokud bude objekt na prodej, mají o koupi diskutovat. To je ale přece pozdě.

Foto: Deník

Zásadní otázkou je, proč má Most investovat hromadu peněz do poloprázdné privátní budovy z roku 1975. Záměr není v žádném volebním programu ani v radniční rozvojové strategii. Prior stojí uprostřed města a je ve veřejném zájmu, aby radnice neočekávaný nový plán pořádně vysvětlila. Radní to udělali stručně na žádost opozice na zasedání zastupitelstva: Prior a jeho blízké okolí hyzdí centrum, které chce město zvelebit.