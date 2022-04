Když výrostci urvou v parku větve, město hovoří o vandalství. Když město hodlá zabetonovat za 17 milionů korun kus lesa kvůli 153 autům, máme to chápat jako pomoc řidičům a veřejně prospěšnou aktivitu.

Auta jsou důležitá a musí někde stát, to nikdo nezpochybňuje. Jenže plocha vyhrazená pro parkoviště u Koldomu je v Přírodním parku Loučenská hornatina. Jistě, není to přísně chráněná rezervace a územní plán tam s parkovištěm počítá, takže záměr je legální a z pohledu majitelů aut užitečný. Ale kam se poděl udržitelný rozvoj? Že by to byla jen fráze?

Litvínov začne připravovat projekt na velké parkoviště v zeleni u Koldomu

Automobilismu nelze do nekonečna ustupovat. Obětovat mu úpatí přírodního parku není dobré. Krušné hory si po letech devastace exhalacemi přece zaslouží šetrnější zacházení. Udržitelná řešení spočívají v hledání vhodnějších parkovacích ploch navzdory vyšší ceně.

Mezi Koldomem a sportovní halou je ruina tenisového kurtu, ke kterému vede silnice. Kdyby se z kurtu udělal parkovací dům s podzemním stáním, zmizel by brownfield. Lokalita s budoucí plaveckou halou by pak byla atraktivnější. A rodiny s více auty by poplatkem za rezidentní stání přijaly odpovědnost za expanzi, která zatěžuje městský rozpočet.