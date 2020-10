V Ústeckém kraji má okres Most stále nejméně aktuálně nemocných. V neděli 18. října to bylo 441 lidí, například na Litoměřicku jich bylo třikrát víc. Mostecko může konečně dávat ostatním naději.

Mostecko se 114 tisíci obyvateli bylo v posledních desetiletích v řadě věcí nejhorší. V nezaměstnanosti, rozvodovosti, kriminalitě, rakovině plic, životním prostředí, sociálních problémech… Teď je také poslední, ale má to zcela jiný rozměr. Být na konci žebříčku počtu nakažených je povzbudivé. Pokud Mostecko vydrží s minimem utrpení, je třeba prozkoumat příčiny a zjistit, zda může lokální úspěch pomoci dalším regionům, než bude lék. Dodržují lidi z Mostecka hygienická opatření víc než jinde? Nebo jsou po všech těch těžkých zkouškách odolnější, dýchají jen nosem a chodí raději k jezeru Most než na návštěvy? A nebo je to jen o štěstí?

Na jaře se objevily prognózy, že okres na tom bude dost špatně, protože nákazu masivně rozšíří sociálně slabí obyvatelé či cizinci, kteří přijížděli v nouzovém stavu opravovat chemičku u Litvínova. Strach si tehdy našel obětní beránky, ale katastrofické scénáře se nevyplnily. Z toho je třeba vzít si ponaučení. Krize vyžaduje disciplínu se správnou mírou rozumu a empatie. Pokud na tom bude zítra Mostecko hůř, je třeba neustupovat a protiepidemická opatření nadále dodržovat.