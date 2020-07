Nový most k jezeru není pro chodce. Auta opět vítězí

V Mostě otevřeli nový most přes řeku Bílinu, odkud se řidiči dostanou po obnovené silnici do Mariánských Radčic i k rekreačnímu jezeru Most. To se otevře veřejnosti 12. září. Kdo nemá auto, má jít k jezeru přes sociálně vyloučenou lokalitu Stovka, kde ho čekají bariéry. Chodci opět prohrávají, i když jsou pro město důležití.

Foto: Deník