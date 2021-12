Blížící se Vánoce nejistotu tlumí. Svátky spojované s nákupní horečkou, přejídáním a rodinnou pohodou oddalují procitnutí do nového roku, kdy jízdenka z Mostu do Litvínova nebude stát 24 korun, ale 30 korun a měsíční záloha za elektřinu vzroste v lepším případě o pár set korun. Tento leden tak může být těžší než jiné. Proto je vhodné se na něj psychicky připravit už teď, v době relativní hojnosti.

Je rozhodnuto, MHD na Mostecku zdraží, ale některých skupin se to netýká

Kdo je zvyklý dávat si k Novému roku předsevzetí, měl by volit ta praktická. Například zhasínat při odchodu z místnosti. Nemýt nádobí v tekoucí vodě. Chodit víc pěšky. Nekupovat blbosti. Jet v létě místo do zahraničního hotelu pod stan do jižních Čech. Půjčovat si peníze jen na to, co vytváří zisk nebo posiluje růst, třeba vzdělání.

Zdražování není konec světa. Je to jen výkyv, nebo také také důvod ke změně chování a myšlení. Skočit ze zoufalství z mostu není dobrá volba. Jaro a veselé Velikonoce se blíží.