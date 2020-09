Aktivisté minulý týden na Mostecku několikrát pronikli do uhelného dolu. Protestovali proti těžbě a spalování uhlí a někteří vylezli na rýpadla. Šachta musela omezit provoz. Z tradičního střetu vyšly jako vítězové obě strany.

Foto: Deník

Těžba uhlí u Mostu je legální. O tom není sporu. Když jí nestojí v cestě domy, zásobuje města energií, zaměstnává lidi, rekultivuje poškozenou krajinu a dotuje spolky, je považována i za prospěšnou. Šachta proto těží dál, spočítá nevelké škody a aktivisty možná zažaluje. Stává se z toho rutina. Minulé protesty dopadly podobně. Policisté opět vyčkávali na konec demonstrací a nesnažili se z rýpadel aktivisty sundat, protože všem by hrozil vážný úraz pádem z výšky. Kdyby při zásahu spadl policista, aktivisté by se znemožnili a radikální akce za ochranu klimatu by veřejnost odsoudila. Kdyby spadl aktivista, hloupí kritici by řekli „dobře mu tak“, ale hnutí by mělo mučedníka pro další tažení. Kdyby kropili aktivisty ledovou vodou, byli by policisté a doly za barbary, což by jim uškodilo. Díky nastaveným pravidlům všichni přežívají a vyhrávají, což je dobře.