Letos to rozhodně nebude, protože město nemá stavební povolení ani vybranou firmu. Teď bude hodně důležité ochránit prázdné Repre před devastací a uklidnit veřejnost, která deprimující zanedbanost kritizuje.

Nechat ladem obří budovu v centru města, není jen tak. Nejde pouze o estetiku, ale i o bezpečnost v okolí. Opuštěné areály přitahují vandaly a kriminalitu. U Repre jsou přitom hotel, finanční úřad, obchodní dům a radnice. Uzavření technicky nevyhovujícího kulturního domu se dá pochopit, ale chybí na něm informace, co se to vlastně děje. Kolemjdoucí mají nyní pocit, že radnice se na budovu úplně vykašlala. Když Mostečané vidí chátrající zařízení, zelenou břečku v bazénu a bezdomovce spícího na holubích výtrusech, jejich skepse roste. Jak pak mají věřit záplavě propagačních videí, kde radní tvrdí, jak dobře se o město starají? Pravda je venku, ne na internetu.

Část veřejnosti neví, co se s Repre chystá. Nebylo k tomu ani veřejné jednání. Teď by pomohlo, kdyby radnice zajistila pořádek a na budovu umístila plachtu s informací, že Repre je zavřené, hlídané a bude se rekonstruovat. Hodil by se i obrázek budoucího vzhledu a popis chystaných změn, třeba i v němčině a angličtině. Větší informovanost může přímo na místě zvýšit u lidí pocit bezpečí. A ocení to i turista, který už nebude bouchat na dveře v domnění, že planetárium je stále otevřené.