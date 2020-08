Léta se mluví o tom, že Mostecko už není měsíční krajinou. Má zelené Krušné hory protkané cyklostezkami a jezera pro koupání, rybaření a vodní sporty. Kdo si to chce v létě užít a rád kempuje, má ale smůlu. Klasický kemp s komplexními ubytovacími službami v okrese chybí.

Místní samosprávy a podnikatelé se pak nemůžou divit, když výletníci nezůstávají déle a neutrácejí. Shrňme si to. Na Matyldě v Mostě je neoplocené tábořiště pro stany a obytná auta, ale chatky nejsou. Na Benediktu v Mostě je pár bungalovů, ale ne kemp. Na Hoře Svaté Kateřiny je minikemp pro karavany, o kterém se ani moc neví. A to je vše, co atraktivní okres nabízí. Je vůbec atraktivní?

Cestovní ruch není jen o hotelech, penzionech a pronajímaných venkovských chalupách. K letní dovolené patří i oblíbené kempování ve střediscích, které nabízejí komfort a široký výběr ubytování od stanů po chatičky. Kvůli koronaviru poptávka po takových pobytech v tuzemsku roste, ale Mostecku ujíždí vlak. Možná by ho zpomalila výstavba chatek na Matyldě, kde bude za rok nová pláž.

Zatím to však vypadá na jednodenní výlety. V září se otevře rekreantům další mostecké jezero, ale bude bez kempu. Snad ho tam někdo za dvacet let postaví. Reklama na krásné Mostecko pak bude naplněna. Jen aby v roce 2040 neztratili Češi a cizinci o okres zájem.